Лэмпард: Абрахам — один из лучших нападающих Премьер-лиги

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о важности нападающего Тэмми Абрахама для нынешнего состава команды.

«На данный момент Тэмми — один из лучших форвардов в чемпионате. Кроме того, он чрезвычайно полезен в командной игре, так как своими действиями растягивает оборону соперника и начинает мощный прессинг».



«Сейчас он становится одним из ключевых игроков раздевалки, заражая всех своим энтузиазмом и стремлением к победе. Безусловно, потеря игрока, который находится в отличной форме, ослабляет команду, и мы рады, что он так быстро вернулся в строй», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Тэмми Абрахам принял участие в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, забив 11 голов и отдав 3 результативные передачи.