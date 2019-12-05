Марку Силва: после каждого матча меня спрашивают, останусь ли я в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва дал комментарий о матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:5) и поделился мнением о том, останется ли он во главе команды.
«Останусь ли я во главе команды на следующей неделе? Я не тот, кто знает ответ на этот вопрос. После каждого неудачного матча у меня спрашивают об этом. Мои слова ничего не изменят.
Мы совершаем некоторые ошибки, которые ставят нас под большое, очень большое давление. Эти ошибки допускаются из-за того, что игроки играют чувствуют себя некомфортно из-за нашей позиции в таблице. Стоит отметить, что эти ошибки не являются нормальными для нашего уровня», — приводит слова Силвы ВВС.
«Эвертон» опустился в зону вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 14 очков. От спасительной 17-й строчки команду отделяет одно очко. Следующий матч подопечные Марку Силвы проведут дома с «Челси». Матч состоится в субботу, 7 декабря.
- 5 декабря 2019
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