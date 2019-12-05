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Ибрагимович: майки и флаги «Нет расизму» не решают проблему. Нужно быть строже

Ибрагимович: майки и флаги «Нет расизму» не решают проблему. Нужно быть строже
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Надевать футболки «Нет расизму» и размахивать флагами с этим лозунгом – здорово, но это не решает проблему. Было бы лучше снимать с клуба три очка, дисквалифицировать или лишать очков, набранных в матче, в котором произошёл инцидент. Так появится риск отправиться в Серию B. Нужно быть строже – люди ничего не понимают, пока не сталкиваются с последствиями.

Когда я был в Италии, мне кричали с трибун «Цыган». Это тоже расизм. Это невежество, даже несмотря на то что за пределами стадиона они делают мне комплименты и просят о совместной фотографии», — приводятся слова Ибрагимовича на сайте итальянской версии журнала GQ.

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