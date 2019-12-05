Тухель: ситуация с Кавани в «ПСЖ» очень печальна для меня

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с нападающим команды Эдинсоном Кавани.
«Я разговаривал с Кавани. Ему трудно. Для меня ситуация с ним ещё и печальна. Эдинсон получил травму в начале сезона, это не его вина. Мауро Икарди очень хорошо играл в этот период, пока его не было, и много забивал.
Сейчас я не могу дать Эдинсону достаточного количества игрового времени. Мне трудно и печально, потому что сейчас у меня нет решения проблемы с ним. Кавани заслуживает того, чтобы играть, он невероятный профессионал и находится в отличном состоянии духа. Он заряжает команду позитивными эмоциями и энергией», — приводит слова Тухеля Goal.
В этом сезоне чемпионата Франции Эдинсон Кавани принял участие в 8 матчах и отметился двумя голами. На сегодня «ПСЖ» занимает в Лиге 1 первое место, в 15 турах набрав 36 очков.
- 5 декабря 2019
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