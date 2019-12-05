Шакири: моя мечта — выиграть титул с «Ливерпулем» и подарить его болельщикам

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири поделился мнением о победе над «Эвертоном» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги (5:2).

«Конечно, я рад. Особенно рад победе над «Эвертоном», ведь это большое дерби. Я был очень счастлив, когда узнал, что выйду в стартовом составе, и хотел внести свой вклад в эту победу. Я упорно работал, чтобы вернуться в основной состав. Чувствую себя сильным. Надеюсь, что смогу ещё больше помогать команде.

Мы знаем, к чему стремимся. Мы постепенно идём от матча к матчу. Сейчас нам не нужно думать о завоевании титулов. Моя самая большая мечта — выиграть титул с этим клубом и отдать его болельщикам. Сейчас нам нужно сосредоточиться на поле, оставаться сконцентрированными и упорно работать каждый день. Нам предстоит пройти ещё долгий путь», — приводит слова Шакири ВВС.