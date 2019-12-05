Хедира перенёс операцию на колене, восстановление займёт три месяца

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира выбыл из строя на длительный срок, сообщает Daily Mail.
Сегодня, 5 декабря, 32-летний футболист перенёс операцию на колене. Ожидается, что восстановление займёт примерно три месяца. Таким образом, Сами, скорее всего, вернётся на поле в начале марта следующего года.
Напомним, из-за проблем с коленом Хедира не принял участия в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2). В ходе медицинских тестов у него было выявлено повреждение связок.
Хедира выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне немецкий хавбек принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отметился одной результативной передачей. «Ювентус» набрал 36 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (37).
- 5 декабря 2019
-
10:57
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
09:00
-
06:59
-
04:55
-
04:45
-
04:30
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:00
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:33
-
01:08
-
01:00
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:06
-
00:05