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Хедира перенёс операцию на колене, восстановление займёт три месяца

Хедира перенёс операцию на колене, восстановление займёт три месяца
Футбол / Италия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира выбыл из строя на длительный срок, сообщает Daily Mail.

Сегодня, 5 декабря, 32-летний футболист перенёс операцию на колене. Ожидается, что восстановление займёт примерно три месяца. Таким образом, Сами, скорее всего, вернётся на поле в начале марта следующего года.

Напомним, из-за проблем с коленом Хедира не принял участия в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2). В ходе медицинских тестов у него было выявлено повреждение связок.

Хедира выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне немецкий хавбек принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отметился одной результативной передачей. «Ювентус» набрал 36 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер» (37).

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