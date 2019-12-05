Марсьяль рискует пропустить манчестерское дерби

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рискует пропустить матч с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail.

Участие французского нападающего в матче с «Тоттенхэмом» было под вопросом, и главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер перед матчем сказал, что Марсьяль пропустит некоторого время из-за мышечной травмы, что ставит под угрозу попадание в заявку футболиста на матч с «Манчестер Сити», который состоится в эту субботу, 7 декабря, на стадионе «Этихад». Отставание «МЮ» от «горожан» составляет 11 очков.

Антони Марсьяль принял участие в 9 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.



На сегодня «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 15 турах.