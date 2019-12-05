Юнгберг: планирую поговорить с Пепе, ему нужно время на адаптацию в «Арсенале»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг высказался о нападающем команды Николя Пепе.

«Пепе — очень хороший и качественный игрок. Но когда переходишь в Англию из другого чемпионата, необходимо время на адаптацию. Как на поле, так и вне его.

Я планирую поговорить с ним. Мы пообщаемся на тему его адаптации, как он себя чувствует. Нужно донести, что Николя является важным игроком для нашей команды. Я ожидаю от него качественной игры и скажу ему, каким я хочу видеть его в матчах чемпионата и других соревнованиях», — приводит слова Юнгберга Sky Sports.

Николя Пепе в этом сезоне принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги. Он отметился лишь одним голом и отдал две результативные передачи.