«Коринтианс» хочет купить Педро Рошу, но не готов выплачивать его нынешний оклад

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», попал в сферу интересов «Коринтианса», сообщает Globo Esporte.



Бразильский клуб хотел бы усилиться 25-летним футболистом, но не готов удовлетворять его финансовые запросы. Нынешний оклад Роши не укладывается в потолок зарплат в «Коринтиансе», и руководство не намерено менять правила ради перехода форварда.



Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с Рошей за € 15 млн, однако клуб, готовый заплатить за него столько, пока не нашёлся.



Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле 2019 года за € 750 тыс. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче бразильской Серии А (16 — в основе), в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.

«Спартак» оценивает Рошу в € 15 млн, но никто не намерен платить такую сумму