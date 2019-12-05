«Коринтианс» хочет купить Педро Рошу, но не готов выплачивать его нынешний оклад

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», попал в сферу интересов «Коринтианса», сообщает Globo Esporte.
Бразильский клуб хотел бы усилиться 25-летним футболистом, но не готов удовлетворять его финансовые запросы. Нынешний оклад Роши не укладывается в потолок зарплат в «Коринтиансе», и руководство не намерено менять правила ради перехода форварда.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с Рошей за € 15 млн, однако клуб, готовый заплатить за него столько, пока не нашёлся.
Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле 2019 года за € 750 тыс. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче бразильской Серии А (16 — в основе), в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.
- 5 декабря 2019
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:09
-
10:57
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:07
-
09:00
-
06:59
-
04:55
-
04:45
-
04:30
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:00
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:33
-
01:08
-
01:00
-
00:36
-
00:31