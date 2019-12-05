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Комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах

Комитет Госдумы рекомендовал законопроект о продаже пива на стадионах
Футбол / РПЛ 0

Комитет Государственной думы по спорту на сегодняшнем заседании принял решение рекомендовать законопроект о продаже пива на стадионах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Проект решения был принят единогласно. Далее законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Ко второму чтению будут приняты поправки с другими видами спорта после опроса других федераций.

«В случае принятия закона в первом чтении, второе и третье чтения пройдут весной. Все средства, которые будут получены с продажи пива, будут направлены на развитие детско-юношеского спорта», — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

«Я поддерживаю этот закон. Доходы любого клуба состоят из кейтеринга, продажи билетов, телевизионных прав. Болельщик, пройдя на стадион, будет только рад, что он вкусно поест и выпьет бутылку пива. Никаких проблем не вижу», — отметил заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев.

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