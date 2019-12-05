«Краснодар»: ЦСКА попросил не предоставлять фанатам бесплатных билетов

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян в своём «твиттере» сообщил, что ЦСКА, с которым «быкам» предстоит встретиться в 19-м туре Российской Премьер-Лиги, попросил не предоставлять болельщикам клуба бесплатных билетов.



«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», — написал Фундукян.



Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится 7 декабря в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.

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