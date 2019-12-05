Бернард Бериша продлит контракт с «Ахматом»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что полузащитник команды Бернард Бериша продлит контракт с клубом на три года в ближайшее время.
«В ближайшее время контракт с Беришей будет продлён. Договорились подписать новое соглашение на три года», — приводит слова Айдамирова Sport24.
Нынешний контракт полузащитника сборной Косово заканчивается летом 2020 года. В этом сезоне Бериша принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. «Ахмат» располагается на 12-м месте в чемпионате России. У подопечных Игоря Шалимова в активе 19 очков в 18 матчах. Следующий матч команда из Грозного проведёт дома с «Уфой». Матч состоится послезавтра, 7 декабря, на стадионе «Ахмат Арена».
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