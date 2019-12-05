Крауч: из вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о форварде мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе.
«Я считаю, что Салах был в ярости, когда узнал, что будет в запасе на матч с «Эвертоном». Он хочет быть частью команды, он снова хочет заполучить «Золотую бутсу».
Из вингера Салах превратился в эгоистичного нападающего. Он не будет получать удовольствие от выступления команды, сидя на скамейке запасных. Он будет сидеть, думая, что мог бы забить несколько голов в этой игре.
Если кто-то и ушёл недовольным после матча c «Эвертоном», то это Салах. Помню, когда сборная Англии играла с Андоррой, и я думал: «Выпустите же меня на поле!» — приводит слова Салаха Goal со ссылкой на Amazon Prime.
Мохамед Салах принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий сборной Египта забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
- 5 декабря 2019
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