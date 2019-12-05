«Ливерпуль» огласил заявку на клубный ЧМ. Эти игроки пропустят матч Кубка лиги

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, которые отправятся в Катар на клубный чемпионат мира в середине декабря.



В заявку не вошли защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо, которые не успеют восстановиться к турниру.



Заявка «Ливерпуля»:



вратари: Алисон Бекер, Адриан, Эндрю Лонерган;



защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;



полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Кёртис Джонс, Харви Эллиот;



нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.



Ранее стало известно, что «Ливерпуль» сыграет на клубном чемпионате мира и в Кубке английской лиги разными составами.

«Ливерпуль» сыграет двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ