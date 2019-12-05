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«Ливерпуль» огласил заявку на клубный ЧМ. Эти игроки пропустят матч Кубка лиги

«Ливерпуль» огласил заявку на клубный ЧМ. Эти игроки пропустят матч Кубка лиги
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, которые отправятся в Катар на клубный чемпионат мира в середине декабря.

В заявку не вошли защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо, которые не успеют восстановиться к турниру.

Заявка «Ливерпуля»:

вратари: Алисон Бекер, Адриан, Эндрю Лонерган;

защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;

полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Шердан Шакири, Кёртис Джонс, Харви Эллиот;

нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» сыграет на клубном чемпионате мира и в Кубке английской лиги разными составами.

«Ливерпуль» сыграет двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ
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