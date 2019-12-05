Смертин выступил с заявлением по поводу новостей о ДТП

Директор по региональной политике Российского футбольного союза и бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал новости в прессе, в которых утверждается, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.



«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел, какие повреждения, к слову на глаз их вообще не было. Так как это случилось у шлагбаума и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям, а видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд.



Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался, и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло. Прошло почти две недели, и я получаю сообщение, что выявлены повреждения и что я должен компенсировать 300 тыс. рублей за «внутренние повреждения». Я попросил выставить реальный счёт и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счёт, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было. Мне даже не предложили приехать и лично осмотреть, какой ущерб был причинён. К тому же в ремонтном заказе были указаны ремонтные работы совершенно другой части кузова, то есть у автомобиля были совершенно другие повреждения явно в других инцидентах», — сообщил Смертин «Чемпионату».