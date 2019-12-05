Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» в большинстве вырвал победу у «Арсенала» в первенстве «молодёжек»

«Локомотив» в большинстве вырвал победу у «Арсенала» в первенстве «молодёжек»
Футбол / РПЛ 0

В 19-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 2:3.

Гости вышли вперёд на 5-й минуте благодаря автоголу защитника Ярослава Гарастюка. На 12-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями нападающего Тамерлана Мусаева. В начале второго тайма, на 60-й минуте, «оружейники» повели в счёте – голом отметился полузащитник Даниил Хлусевич. Через 6 минут «железнодорожники» ответили точным ударом защитника Ильи Петухова с пенальти. На 78-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил защитник Павел Ходеев. Гостям в итоге удалось воспользоваться численным преимуществом, и на 84-й минуте они вырвали победу усилиями форварда Тимура Сулейманова.

Турнирная таблица молодёжного первенства России.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
05 декабря 2019, четверг. 12:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
Окончен
2 : 3
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Гарастюк – 5' (автогол)   1:1 Мусаев – 12'   2:1 Хлусевич – 62'   2:2 Петухов – 66' (пен)   2:3 Титков – 85'
Удаления: Ходеев – 78' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019