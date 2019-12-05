«Локомотив» в большинстве вырвал победу у «Арсенала» в первенстве «молодёжек»

В 19-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 2:3.
Гости вышли вперёд на 5-й минуте благодаря автоголу защитника Ярослава Гарастюка. На 12-й минуте хозяева восстановили равенство усилиями нападающего Тамерлана Мусаева. В начале второго тайма, на 60-й минуте, «оружейники» повели в счёте – голом отметился полузащитник Даниил Хлусевич. Через 6 минут «железнодорожники» ответили точным ударом защитника Ильи Петухова с пенальти. На 78-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил защитник Павел Ходеев. Гостям в итоге удалось воспользоваться численным преимуществом, и на 84-й минуте они вырвали победу усилиями форварда Тимура Сулейманова.
Турнирная таблица молодёжного первенства России.
- 5 декабря 2019
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