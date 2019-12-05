Тиль: стычка Джано и Мельгарехо? В раздевалке все извинились, инцидент исчерпан
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал стычку между игроками команды Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Стычка Джано и Мельгарехо? Футбол — эмоциональная игра, всё может произойти. В раздевалке все друг перед другом извинились, инцидент был исчерпан», — передаёт слова Тиля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«У нас прекрасная команда с хорошим потенциалом, пришёл новый тренер. Не всё идёт гладко, проиграли «Зениту», но будет перерыв, сможем больше внимания уделить тактике и показать хорошие результаты», — добавил Ларссон.
Напомним, в одном из эпизодов матча игроки начали выражать друг другу претензии, после этого они сблизились и боднули друг друга головами.
Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»
- 5 декабря 2019
-
15:17
-
15:17
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:27
-
14:21
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:07
-
13:06
-
12:39
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:09
-
10:57
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:07
Партнерский контент