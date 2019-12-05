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Тиль: стычка Джано и Мельгарехо? В раздевалке все извинились, инцидент исчерпан

Тиль: стычка Джано и Мельгарехо? В раздевалке все извинились, инцидент исчерпан
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль прокомментировал стычку между игроками команды Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Стычка Джано и Мельгарехо? Футбол — эмоциональная игра, всё может произойти. В раздевалке все друг перед другом извинились, инцидент был исчерпан», — передаёт слова Тиля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«У нас прекрасная команда с хорошим потенциалом, пришёл новый тренер. Не всё идёт гладко, проиграли «Зениту», но будет перерыв, сможем больше внимания уделить тактике и показать хорошие результаты», — добавил Ларссон.

Напомним, в одном из эпизодов матча игроки начали выражать друг другу претензии, после этого они сблизились и боднули друг друга головами.

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»
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