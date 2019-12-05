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Холанд может уйти из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн

Холанд может уйти из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд может покинуть клуб в январское трансферное окно за небольшую сумму. Об этом сообщает Bild.

Как сообщает источник, сумма отступных 19-летнего форварда в действующем контракте составляет € 20 млн. Норвежец стал самым желанным игроком в Европе в последние месяцы. На него претендуют «Реал», «Ювентус» и «Бавария». «Манчестер Юнайтед» также намерен приобрести игрока, однако отец Холанда считает переход в Премьер-лигу неправильным и преждевременным для его сына. Была информация о том, что английский клуб хочет приобрести Холанна уже в зимнее трансферное окно и отдать обратно в аренду в австрийский клуб.

Эрлинг Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить € 90 млн на покупку Холанда
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