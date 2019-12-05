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Фанат «Спартака»: Дзюба дал повод, чтобы в фанатском движении закручивали гайки

Фанат «Спартака»: Дзюба дал повод, чтобы в фанатском движении закручивали гайки
Футбол / РПЛ 0

Болельщик московского «Спартака» и автор телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилл поделился мыслями о влиянии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на массовые задержания фанатов.

«Артём просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.

Как отношусь к Дзюбе? Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за «Спартак», я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого её не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага», — сказал Кирилл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.
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