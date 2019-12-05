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Слуцкий — основной кандидат на пост главного тренера греческого клуба АЕК

Слуцкий — основной кандидат на пост главного тренера греческого клуба АЕК
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший наставник «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить АЕК в ближайшее время. Ранее об интересе греческого клуба к российскому специалисту сообщал портал «Бизнес Online».

«Технический директор вчера поехал в Амстердам, чтобы встретиться со Слуцким, и сделал ему предложение. Сегодня большой день, потому что станет понятно, продвинулись они в переговорах или нет. У АЕКа есть ещё другой вариант, но я не знаю его имени. Я уверен на сто процентов, что Слуцкий для АЕКа цель номер один», — сообщил «Чемпионату» источник в Греции.

Напомним, Слуцкий объявил о своём уходе из «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавил коллектив с лета 2018 года. Ранее он также работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».

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