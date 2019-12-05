АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Стали известны подробности возможного соглашения бывшего главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого с греческим клубом АЕК.



Как сообщает Sportime.gr, афинцы предложили российскому специалисту контракт на полтора года. Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.



Напомним, Слуцкий объявил о своём уходе из «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».



АЕК в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В 12 турах команда набрала 18 очков.

Слуцкий — основной кандидат на пост главного тренера греческого клуба АЕК