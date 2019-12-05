«Зенит» запустил сайт для новогодних обещаний болельщиков и футболистов

«Зенит» объявил о запуске проекта, приуроченного к скорому наступлению 2020 года.



«Дайте предновогоднее обещание тем, кого не сможете подвести! Накануне главного зимнего праздника страны футболисты, тренеры и болельщики «Зенита» ставят перед собой важные цели, которые позволят им стать лучше в новом году. Часто мы с вами даём себе обещания, но порой откладываем или даже забываем о них.



Чтобы этого не произошло, мы предлагаем дать обещания тем, кого невозможно подвести: на сайте ny2020.fc-zenit.ru болельщики смогут пообещать выполнить что-то важное любимым игрокам «Зенита», а футболисты — тем, кто их поддерживает. Ставьте амбициозные цели, стройте грандиозные планы и делитесь ими в социальных сетях, используя хэштег #ОбещаюЗениту. Помните: в конце года мы обязательно проверим!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.