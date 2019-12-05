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«Бешикташ» заинтересовался форвардом «Локомотива» Эдером

«Бешикташ» заинтересовался форвардом «Локомотива» Эдером
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Антонио Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», сообщает Orta Cizgi.

Согласно информации источника, скауты турецкого клуба уже побывали в России, где в одном из матчей просматривали 31-летнего нападающего «железнодорожников». При этом отмечается, что представители «Бешикташа» представили в клуб негативный отчёт по игре португальца.

Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год «железнодорожники» выкупили его контракт за € 500 тыс. Всего в текущем сезоне форвард принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На его счету 5 забитых мячей. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета следующего года.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Бешикташ» занимает третье место, набрав в 13 матчах 24 очка.

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