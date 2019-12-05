Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Медведев о контракте Дзюбы: у нас нет официальных подписанных договоренностей

Медведев о контракте Дзюбы: у нас нет официальных подписанных договоренностей
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб уже подписал новый контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. Действующий контракт 31-летнего форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешней кампании Артём забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Эксперты: Дзюба стал главным фаворитом гонки бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/20
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019