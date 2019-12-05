Медведев о контракте Дзюбы: у нас нет официальных подписанных договоренностей
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб уже подписал новый контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. Действующий контракт 31-летнего форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
В нынешней кампании Артём забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Эксперты: Дзюба стал главным фаворитом гонки бомбардиров РПЛ в сезоне-2019/20
- 5 декабря 2019
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