Медведев о контракте Дзюбы: у нас нет официальных подписанных договоренностей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб уже подписал новый контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Сейчас не время обсуждать слухи. Я уже говорил, что все объявления будут в следующем году. Сейчас никаких официальных и подписанных договорённостей нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года. Действующий контракт 31-летнего форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешней кампании Артём забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».