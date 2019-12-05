Анри: даже не знаю, где был бы «Арсенал» без голов Обамеянга

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о работе Фредрика Юнгберга на посту главного тренера «канониров».

«Трудно что-то быстро изменить. Юнгберг провёл только одну или две тренировки перед матчем с «Норвич Сити». За такой срок практически невозможно что-либо изменить. В этой игре я увидел то, что и видел раньше. Пьер-Эмерик Обамеянг забил два мяча, и мы избежали поражения. Даже не знаю, где был бы «Арсенал» без его голов.

Будет интересно посмотреть, что «Арсенал» покажет в матче с «Брайтоном» и что придумает Фреди. По встрече с «Норвич Сити» трудно судить о реальном положении дел в команде», — приводит слова Анри Goal.

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Арсенал» завершился со счётом 2:2. Сегодня, 5 декабря, «канониры» на своём поле проведут встречу 15-го тура с «Брайтон энд Хоув Альбион», начало — в 23:15 мск.