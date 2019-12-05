На «Открытие Арене» и в «Лужниках» зарегистрировали более 400 браков за полгода

Начальник Управления ЗАГС Елена Ефремова рассказала об использовании стадионов «Лужники» и «Открытие Арена» в Москве в качестве площадок для бракосочетания, которые открыты уже полгода.

«Пожалуй, самые неожиданные места для росписи – стадионы «Лужники» и «Спартак». Сказать заветное «да» на зелёном газоне обычно хотят преданные фанаты футбола или просто поклонники здорового образа жизни. За полгода на стадионах уже зарегистрировали брак более 400 пар», — сказала Ефремова.

Приезжая регистрировать брак на стадионе, многие новобрачные надевают спортивную атрибутику, а ведущие церемонии одеты в цвета судейской формы или команды. Имена жениха и невесты и начало отсчёта семейной жизни высвечиваются на табло, а после обмена кольцами счёт сменяется с 0:0 на 1:1. Подать заявление на регистрацию брака на стадионе или другой необычной площадке могут все желающие. Уплатив госпошлину 350 рублей, сделать это можно лично в отделе ЗАГС, закреплённом за площадкой, или через портал госуслуг.

В сентябре этого года брак на стадионе «Спартак» зарегистрировал известный болельщик клуба Антон Добрянский, получивший серьёзные травмы в аварии в мае 2018 года.