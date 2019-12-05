Газета ответила на критику обложки «Чёрная пятница» с Лукаку и Смоллингом

Главный редактор Corriere dello Sport Иван Заззарони ответил на критику обложки нового номера, за которую его издание обвинили в расизме.

Сегодня, 5 декабря, итальянская газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».

«Цифровые платформы? Я бы назвал их мусорными баками, которые полны благородных обид. Это дешёвое негодование.

В наши дни армия разумных людей стекается в Сеть, чтобы обелить свои прекрасные души. Они определяют дежурного расиста, делают два удара по клавиатуре — и пятно исчезает. После этого они чувствуют себя лучшими людьми в лучшем мире.

Отрицание различий — типичный камень преткновения расиста в борьбе с расизмом. «Чёрная пятница» — это для тех, кто хочет и может понимать это. Это лишь восхваление различий и гордость ими. Вы либо не можете понять это, либо не хотите.

Невинный заголовок, хорошо аргументированный автором, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри», — приводит слова Заззарони Football Italia.