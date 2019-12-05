Березовский высказался о ситуации в команде после массового заболевания игроков
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в команде после перенесённой игроками эпидемии инфекционной ангины.
«Осталось ещё несколько человек, которые не тренируются в общей группе. Надеемся, что матч с „Рубином“ состоится и такой ситуации с переносом больше не повторится», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, из-за массового заболевания игроков «Сочи» матч команды 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который должен был состояться 1 декабря, перенесён на резервную дату. Дата и время проведения встречи станут известны позже.
«Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 14 очков.
Уткин – о переносе матча «Оренбург» — «Сочи»: вас обманули! У них понос
- 5 декабря 2019
-
19:43
-
19:42
-
19:24
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:39
-
18:32
-
18:09
-
18:07
-
17:56
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:21
-
16:54
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:47
-
15:46
-
15:17
-
15:17
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:27
-
14:21
-
14:00
-
13:56
-
13:50
Партнерский контент