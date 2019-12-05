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Березовский высказался о ситуации в команде после массового заболевания игроков

Березовский высказался о ситуации в команде после массового заболевания игроков
Футбол / РПЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в команде после перенесённой игроками эпидемии инфекционной ангины.

«Осталось ещё несколько человек, которые не тренируются в общей группе. Надеемся, что матч с „Рубином“ состоится и такой ситуации с переносом больше не повторится», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, из-за массового заболевания игроков «Сочи» матч команды 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который должен был состояться 1 декабря, перенесён на резервную дату. Дата и время проведения встречи станут известны позже.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 14 очков.

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