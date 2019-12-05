Сёмину вручили орден Александра Невского

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров вручил главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину орден Александра Невского, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Сёмин был награждён орденом Александра Невского 13 августа 2019 года указом президента России Владимира Путина.

Это уже третья государственная награда 72-летнего специалиста. Ранее он получал орден Почёта и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив», набрав 34 очка в 18 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре «железнодорожники» сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» завтра, 6 декабря, начало — в 19:30 мск.