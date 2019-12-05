«Спартак» — о задержании фанатов: поддержка своей команды — не преступление

Пресс-служба «Спартака» в «твиттере» клуба опубликовала ролик, посвящённый массовым задержаниям болельщиков перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвящённый знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний», — сказано в комментарии к ролику. В конце видео московский клуб опубликовал свою позицию по ситуации с задержаниями болельщиков: «Поддержка своей команды — не преступление».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав в 18 матчах 22 очка.
- 5 декабря 2019
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