«Спартак» — о задержании фанатов: поддержка своей команды — не преступление

Пресс-служба «Спартака» в «твиттере» клуба опубликовала ролик, посвящённый массовым задержаниям болельщиков перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвящённый знаковому выезду в Санкт-Петербург, но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний», — сказано в комментарии к ролику. В конце видео московский клуб опубликовал свою позицию по ситуации с задержаниями болельщиков: «Поддержка своей команды — не преступление».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав в 18 матчах 22 очка.