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Экс-игрок «Реала» Макманаман: Бэйл слишком хорош для Китая

Экс-игрок «Реала» Макманаман: Бэйл слишком хорош для Китая
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман, выступавший за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», поделился мнением о ситуации нападающего «сливочных» Гарета Бэйла.

«Не думаю, что время Бэйла в «Реале» истекло. Он провёл там шесть лет, так что всё зависит от того, хочет ли он уйти. Если Гарет примет решение об уходе, я хотел бы видеть его в английской Премьер-лиге. Не хочу, чтобы Бэйл уезжал в Китай, поскольку он слишком хороший футболист. Мне бы очень хотелось, чтобы он вернулся и показал людям в Англии, насколько он хорош», — приводит слова Макманамана HorseRacing.net.

В нынешнем сезоне Гарет забил два гола и отдал две результативные передачи в 10 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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