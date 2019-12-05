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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Продолжение сезона: не пропустите декабрьские матчи

Продолжение сезона: не пропустите декабрьские матчи
Футбол / РПЛ 0

Год подходит к концу, а футбольный сезон продолжается. На конец 2019-го запланировано ещё девять матчей — в РПЛ, АПЛ, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

• «Краснодар» — ЦСКА
• «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
• «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
• «Арсенал» — «Манчестер Сити»
• «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»
• «Бенфика» — «Зенит»
• «Атлетико» — «Локомотив»
• «Хатафе» — «Краснодар»
• «Эспаньол» — ЦСКА.

Возможно, именно во время предстоящих встреч на поле развернётся нешуточная борьба за первенство. Чтобы не пропустить самые интересные моменты, скачивайте специальные чек-листы для каждой из четырёх лиг.

Если же на время проведения матчей вы планируете отправиться в небольшое путешествие на автомобиле, здесь также можно найти подробный путеводитель по шести близлежащим к Москве и Санкт-Петербургу городам. Главное, тщательно подготовьте машину к длительной поездке по заснеженным трассам и подберите экипировку для активного отдыха.

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