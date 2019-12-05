Продолжение сезона: не пропустите декабрьские матчи

Год подходит к концу, а футбольный сезон продолжается. На конец 2019-го запланировано ещё девять матчей — в РПЛ, АПЛ, Лиге чемпионов и Лиге Европы.
• «Краснодар» — ЦСКА
• «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
• «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
• «Арсенал» — «Манчестер Сити»
• «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»
• «Бенфика» — «Зенит»
• «Атлетико» — «Локомотив»
• «Хатафе» — «Краснодар»
• «Эспаньол» — ЦСКА.
Возможно, именно во время предстоящих встреч на поле развернётся нешуточная борьба за первенство. Чтобы не пропустить самые интересные моменты, скачивайте специальные чек-листы для каждой из четырёх лиг.
Если же на время проведения матчей вы планируете отправиться в небольшое путешествие на автомобиле, здесь также можно найти подробный путеводитель по шести близлежащим к Москве и Санкт-Петербургу городам. Главное, тщательно подготовьте машину к длительной поездке по заснеженным трассам и подберите экипировку для активного отдыха.
- 5 декабря 2019
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