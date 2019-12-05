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ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии

ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Футбол / РПЛ 0

Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.

«Наше агентство IF Management представляет интересы Роберта Боженика с 1 декабря. Нам известно о предложении ЦСКА „Жилине“. Очень интересное предложение, но мы не торопимся, хотим, чтобы все стороны были счастливы.

Благодаря его выступлениям за клуб и сборную заинтересованность в его услугах проявляют всё больше клубов. Наше агентство ждёт предложений из Германии и Италии. Сейчас есть только одно конкретное предложение от постоянного участника итальянской Серии А", — приводит слова Петраша Sport Aktuality.

Согласно информации Sport Aktuality, интерес к Боженику проявляет «Дженоа». Но 20-летний форвард склоняется к переезду в Европу.

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