Хавбек «Кристал Пэлас» Таунсенд: одной ночью проиграл £ 46 тыс. на ставках

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд признался, что у него была зависимость от ставок. По словам футболиста, однажды ночью он проиграл £ 46 тыс. (около € 54,5 тыс.).
«Не пью, не употребляю наркотики. Не думаю, что когда-то был в ночном клубе. И всё же мне удалось проиграть 46 тысяч всего одним нажатием в телефоне.
Точно помню, где был, когда сделал первую ставку. Мне было скучно в гостиничном номере за ночь до матча. По телевизору увидел рекламу приложения с бесплатной ставкой.
Скачал приложение и сделал небольшую ставку, чтобы скоротать время. В течение нескольких месяцев я перестал контролировать себя. Продолжал проигрывать, пытался выбраться из ямы. В какой-то момент понял, что зависим.
Однажды, выступая за «Бирмингем», не мог заснуть перед полуфинальной встречей в плей-офф Чемпионшипа. Продолжал проверять телефон, делая больше ставок. В ту ночь я проиграл 46 тысяч на одном матче.
Пошёл на консультацию по поводу зависимости. Это не только спасло мою футбольную карьеру, но и, вероятно, спасло меня как человека», — написал Таунсенд на сайте The Players' Tribune.
- 5 декабря 2019
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