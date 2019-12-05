«Бавария» отказалась от идеи приглашения Почеттино

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не возглавит «Баварию», сообщает Bild.
Согласно информации источника, руководство мюнхенского клуба отказалось от приглашения 47-летнего специалиста. Причиной такого решения стало незнание аргентинцем немецкого языка. Также в стане чемпиона Германии посчитали, что за время работы со «шпорами» тот так и не смог выработать чёткую игровую философию в команде.
Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» 19 ноября. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «шпор» с сезона-2014/15.
Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.
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