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«Милан» и «Рома» забанили Corriere dello Sport за обложку «Чёрная пятница»

«Милан» и «Рома» забанили Corriere dello Sport за обложку «Чёрная пятница»
Футбол / Италия 0

Футбольные клубы «Милан» и «Рома» отреагировали на скандальную обложку нового номера итальянской газеты Corriere dello Sport, который вышел с заголовком «Чёрная пятница» и изображением форварда «Интера» Ромелу Лукаку и защитника римлян Криса Смоллинга.

«Милан» и «Рома» приняли решение запретить сотрудникам Corriere dello Sport посещать их тренировки до конца 2019 года. Кроме того, в этот период футболисты обеих команд не будут общаться с журналистами издания.

Обложка газеты с заголовком «Чёрная пятница» посвящена предстоящему матчу «Интера» и «Ромы» в 15-м туре итальянской Серии А. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» завтра, 6 декабря, начало — в 22:45 мск.

Турнирная таблица итальянского первенства доступна на «Чемпионате».

Газета ответила на критику обложки «Чёрная пятница» с Лукаку и Смоллингом
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