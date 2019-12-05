Суарес — о словах Месси о скором завершении карьеры: думаю, его не так поняли

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова партнёра по линии атаки в клубе Лионеля Месси о скором завершении карьеры. На церемонии вручения «Золотого мяча» аргентинец заявил, что завершение карьеры уже близко.

«Думаю, его неправильно поняли. Во-первых, нужно понимать, что Лео только что получил очередной „Золотой мяч“. Он был счастлив и нервничал, потому что он такой же человек, как и мы все. Думаю, Лео Месси будет играть ещё в течение длительного времени», — приводит слова Суареса beIN Sports.

Напомним, в минувший понедельник 32-летний Месси получил уже шестой «Золотой мяч». Ни одному футболисту в истории не удавалось выиграть награду столько же раз. Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.