Суарес — о словах Месси о скором завершении карьеры: думаю, его не так поняли
Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова партнёра по линии атаки в клубе Лионеля Месси о скором завершении карьеры. На церемонии вручения «Золотого мяча» аргентинец заявил, что завершение карьеры уже близко.
«Думаю, его неправильно поняли. Во-первых, нужно понимать, что Лео только что получил очередной „Золотой мяч“. Он был счастлив и нервничал, потому что он такой же человек, как и мы все. Думаю, Лео Месси будет играть ещё в течение длительного времени», — приводит слова Суареса beIN Sports.
Напомним, в минувший понедельник 32-летний Месси получил уже шестой «Золотой мяч». Ни одному футболисту в истории не удавалось выиграть награду столько же раз. Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
- 5 декабря 2019
-
23:05
-
22:51
-
22:46
-
22:29
-
22:04
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:20
-
20:56
-
20:54
-
20:35
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
19:43
-
19:42
-
19:24
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:39
-
18:32
-
18:09
-
18:07
-
17:56
-
17:38
-
17:38
-
17:25
-
17:21
-
16:54
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:16
Партнерский контент