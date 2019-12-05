«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока

Руководство «Челси» предстоящим летом планирует усилить команду нападающим «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха, сообщат The Independent.

По информации издания, директор «Челси» Марина Грановская уже провела переговоры с агентом игрока Федерико Пасторелло относительно возможного трансфера.

Прошлым летом Заха пытались приобрести «Эвертон» и лондонский «Арсенал», но ни одному клубу не удалось договориться с «Кристал Пэлас» о сделке.

Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». За основную команду «орлов» форвард дебютировал в 2010 году. С 2013 по 2015 год Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в лондонский клуб.

В нынешнем сезоне Уилфрид забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.