«Челси» провёл переговоры с агентом Заха о трансфере игрока
Руководство «Челси» предстоящим летом планирует усилить команду нападающим «Кристал Пэлас» Уилфридом Заха, сообщат The Independent.
По информации издания, директор «Челси» Марина Грановская уже провела переговоры с агентом игрока Федерико Пасторелло относительно возможного трансфера.
Прошлым летом Заха пытались приобрести «Эвертон» и лондонский «Арсенал», но ни одному клубу не удалось договориться с «Кристал Пэлас» о сделке.
Уилфрид — воспитанник «Кристал Пэлас». За основную команду «орлов» форвард дебютировал в 2010 году. С 2013 по 2015 год Заха выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в лондонский клуб.
В нынешнем сезоне Уилфрид забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.
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