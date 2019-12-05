Агент: Зидан должен быть счастлив, что Бэйл играет в «Реале»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал ситуацию с положением своего клиента в мадридском клубе.

«Гарет не в восторге от текущего положения дел. У него есть контракт, и он всё ещё является игроком „Реала“. Он будет выкладываться в матчах на 100%, и у него всё получится. Он хочет выиграть Примеру, Лигу чемпионов и остальные турниры. Ничто не повлияет на его выступление.

Факты и статистика показывают, что, если он находится на поле, у «Реала» больше шансов на победу. Никто никогда не обвинял его в том, что он не отдаётся на поле на 100%. Бэйл — один из лучших игроков в мире. Тренер должен быть счастлив и гордиться, что Гарет играет в команде.

Нет никаких гарантий, что он уйдёт. Если получит выгодное предложение и захочет уйти, то мы должны будем сесть за стол переговоров с президентом «Реала» и обсудить варианты", — цитирует Барнетта AS.