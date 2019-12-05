Агент: Зидан должен быть счастлив, что Бэйл играет в «Реале»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал ситуацию с положением своего клиента в мадридском клубе.
«Гарет не в восторге от текущего положения дел. У него есть контракт, и он всё ещё является игроком „Реала“. Он будет выкладываться в матчах на 100%, и у него всё получится. Он хочет выиграть Примеру, Лигу чемпионов и остальные турниры. Ничто не повлияет на его выступление.
Факты и статистика показывают, что, если он находится на поле, у «Реала» больше шансов на победу. Никто никогда не обвинял его в том, что он не отдаётся на поле на 100%. Бэйл — один из лучших игроков в мире. Тренер должен быть счастлив и гордиться, что Гарет играет в команде.
Нет никаких гарантий, что он уйдёт. Если получит выгодное предложение и захочет уйти, то мы должны будем сесть за стол переговоров с президентом «Реала» и обсудить варианты", — цитирует Барнетта AS.
- 6 декабря 2019
-
00:34
-
00:34
-
00:25
-
00:23
-
00:18
-
00:04
-
00:02
- 5 декабря 2019
-
23:47
-
23:32
-
23:15
-
23:05
-
22:51
-
22:46
-
22:29
-
22:04
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:20
-
20:56
-
20:54
-
20:35
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
19:43
-
19:42
-
19:24
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:39
-
18:32
-
18:09
-
18:07