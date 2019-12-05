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Источник: Каррера — новый главный тренер АЕКа

Источник: Каррера — новый главный тренер АЕКа
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК, сообщает в своём «твиттере» журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно информации источника, о подписании контракта будет объявлено в пятницу, 6 декабря, когда 55-летний специалист прилетит в Грецию. Итальянец достиг соглашения с афинским клубом о подписании контракта сроком на 2 года.

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.

Каррера — основной кандидат на пост главного тренера АЕКа
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