Федотов близок к назначению в «Сочи», у «Оренбурга» два кандидата на замену
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» рассматривает двоих кандидатов на замену своему главному тренеру Владимиру Федотову. В сферу интересов клуба входят ассистент Федотова Ильшат Айткулов и главный тренер «Нефтехимика» — Юрий Уткульбаев.
Ранее Sport24 сообщал, что Федотов с большой долей вероятности возглавит «Сочи». Источники «Чемпионата» эту информацию подтверждают. О назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 12-е место. В активе команды 19 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу, набрав на 5 очков меньше.
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