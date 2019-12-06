Федотов близок к назначению в «Сочи», у «Оренбурга» два кандидата на замену

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» рассматривает двоих кандидатов на замену своему главному тренеру Владимиру Федотову. В сферу интересов клуба входят ассистент Федотова Ильшат Айткулов и главный тренер «Нефтехимика» — Юрий Уткульбаев.

Ранее Sport24 сообщал, что Федотов с большой долей вероятности возглавит «Сочи». Источники «Чемпионата» эту информацию подтверждают. О назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 12-е место. В активе команды 19 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу, набрав на 5 очков меньше.