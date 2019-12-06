Павлюченко: на чемпионство шансов у «Спартака» нет, но в тройку надо попасть

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.
«Спартак» проиграл в прошедшем туре «Зениту» и теперь нужно, конечно, побеждать. Всё-таки перед красно-белыми стоят определённые задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов». Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что всё непредсказуемо и очень интересно", — цитируют Павлюченко «Известия».
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