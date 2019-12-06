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«Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону»

«Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону»
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник «Брайтона» Адам Уэбстер на 36-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт сравнял счёт с передачи хавбека Месута Озила. Победу гостям принёс форвард Ниль Мопе, отличившийся на 80-й минуте после паса полузащитника Аарона Муя.

«Арсенал», набрав 19 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» (18) — 13-е.

В 16-м туре АПЛ «Брайтон» 8 декабря на своём поле примет «Вулверхэмптон», а «Арсенал» на следующий день в гостях встретится с «Вест Хэм Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
05 декабря 2019, четверг. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэбстер – 36'   1:1 Ляказетт – 50'   1:2 Мопе – 80'
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