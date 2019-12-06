«Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 42 года

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Арсенал» продлил серию без побед до 9 матчей во всех турнирах (6 ничьих и 3 поражения). Для лондонского клуба это худший результат за последние 42 года, сообщает TheScore. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.

Победный гол «Брайтона» в ворота «Арсенала» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 19 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон» (18) — 13-е.

В 16-м туре АПЛ «Брайтон» 8 декабря на своём поле примет «Вулверхэмптон», а «Арсенал» на следующий день в гостях встретится с «Вест Хэм Юнайтед».