Редактор издания Corriere dello Sport: что расистского в нашем заголовке?

Редактор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони прокомментировал ситуацию с заголовком «Черная пятница» после того, как Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг выступили с заявлением относительно данной ситуации.

«Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что расистского в этом заголовке? Вы знаете, сколько подобных заголовков, я сделал за последние 40 лет? Почему я должен всё объяснять?

Наличие Лукаку и Смоллинга на первой странице — это сильное сообщение, они два великих игрока, они оба были в «Манчестер Юнайтед», в то время как «Черная пятница» сейчас повсюду из-за продаж. Так почему бы не использовать это?

Если люди хотят бороться с расизмом, им нужно решать другие серьезные проблемы. Этот заголовок, как поясняется и уточняется, нельзя назвать расистским», — приводит слова Дзадзарони Football Italia со ссылкой на Radio 24.

Напомним, что ранее «Милан» и «Рома» приняли решение запретить сотрудникам Corriere dello Sport посещать их тренировки до конца 2019 года. Кроме того, в этот период футболисты обеих команд не будут общаться с журналистами издания.