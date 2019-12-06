Источник: Габулов покинул пост президента «Алании»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов больше не будет занимать пост президента футбольного клуба «Алания Владикавказ», сообщает телеканал «360».
По информации источника, Габулов не поладил с новыми учредителями некогда знаменитого футбольного клуба, которыми сейчас являются бизнесмены-металлурги из Красноярска. Речь идёт о семье Даниила Гуриева.
В самом клубе отказались комментировать данную информацию.
Напомним, новый частный клуб «Алания Владикавказ» был представлен минувшим летом, а Габулов, на тот момент занимавший пост министра спорта Северной Осетии, стал его президентом. При этом Владимир заявил, что будет работать без оплаты труда. Главным тренером команды был назначен Спартак Гогниев. В нынешнем сезоне коллектив начал выступление в Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России.
- 6 декабря 2019
-
09:31
-
09:21
-
08:37
-
08:19
-
08:07
-
07:36
-
02:58
-
02:07
-
01:47
-
01:25
-
01:06
-
01:01
-
00:34
-
00:34
-
00:25
-
00:23
-
00:18
-
00:04
-
00:02
- 5 декабря 2019
-
23:47
-
23:32
-
23:15
-
23:05
-
22:51
-
22:46
-
22:29
-
22:04
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:20
-
20:56
-
20:54
-
20:35
-
20:30