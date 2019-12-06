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Источник: Габулов покинул пост президента «Алании»

Источник: Габулов покинул пост президента «Алании»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов больше не будет занимать пост президента футбольного клуба «Алания Владикавказ», сообщает телеканал «360».

По информации источника, Габулов не поладил с новыми учредителями некогда знаменитого футбольного клуба, которыми сейчас являются бизнесмены-металлурги из Красноярска. Речь идёт о семье Даниила Гуриева.

В самом клубе отказались комментировать данную информацию.

Напомним, новый частный клуб «Алания Владикавказ» был представлен минувшим летом, а Габулов, на тот момент занимавший пост министра спорта Северной Осетии, стал его президентом. При этом Владимир заявил, что будет работать без оплаты труда. Главным тренером команды был назначен Спартак Гогниев. В нынешнем сезоне коллектив начал выступление в Профессиональной футбольной лиге – третьем по силе дивизионе России.

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