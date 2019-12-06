«Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Паредесе

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Леандро Паредес, перешедший в «ПСЖ» зимой прошлого года, может покинуть клуб cпустя всего год. Заинтересованность в игроке проявляют два итальянских клуба – «Ювентус» и «Милан», сообщает Football.fr со ссылкой на Calciomercato.

Но две итальянские команды не единственные претенденты на аргентинского полузащитника. По слухам, игроком также интересуются испанские клубы «Бетис» и «Севилья», которые готовы рассмотреть возможность трансфера следующим летом.

В этом сезоне Паредес принял участие лишь в 10 играх за «ПСЖ», проведя на поле в общей сложности 456 минут. Результативными действиями не отметился.

Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Ранее он также выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит».

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.