Тренер «Шеффилда» — о голе «Ньюкасла»: даже Шелви был уверен, что он в офсайде

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом».
«Если боковой судья поднимает свой флаг, и главный арбитр собирается дать свисток, я думаю, что у защитника была естественная реакция. Теперь это другая игра, к которой все должны адаптироваться и привыкнуть.
Я ничего не хочу сказать в адрес «Ньюкасла», но это другая игра. Я немного опустошен этим поражением, немного опечален тем, как всё сейчас происходит в чемпионате. Каждую неделю возникают какие-то спорные моменты.Я мог бы критиковать своих игроков за то, что они перестали играть, ведь не было свистка главного арбитра. Но мне показалось, что даже Шелви был уверен, что он был в офсайде», — приводит слова Уайлдера Sky Sports.
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