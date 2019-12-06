«Зенит» представил клубный сайт на испанском языке

«Зенит» объявил о запуске версии официального клубного сайта на испанском языке.



«На новом сайте — es.fc-zenit.ru — будет публиковаться контент, ориентированный в первую очередь на болельщиков сине-бело-голубых в Латинской Америке, следящих за выступающими за «Зенит» аргентинцами Себастьяном Дриусси, Эмануэлем Мамманой и Матиасом Краневиттером, колумбийцем Вильмаром Барриосом и венесуэльцем Йорданом Осорио.



Помимо расписания матчей, профайлов всех игроков и тренеров, истории клуба и другой базовой информации, на новом сайте собраны ответы на самые распространённые вопросы иностранцев к клубу: где посмотреть матчи «Зенита» за границей, как сделать заказ в интернет-магазине, как попасть на игру в Петербурге и другие», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.