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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 19-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 19-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 декабря, матчами «Зенит» – «Динамо» и «Арсенал» – «Локомотив» стартует 19-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20, последний перед зимней паузой.

В 19-м туре состоятся следующие встречи:

6 декабря
«Зенит» – «Динамо» (Санкт-Петербург, 19:30 мск)
«Арсенал» – «Локомотив» (Тула, 19:30 мск).

7 декабря
«Тамбов» – «Оренбург» (Саранск, 14:00 мск)
«Краснодар» – ЦСКА (Краснодар, 16:30 мск)
«Ахмат» – «Уфа» (Грозный, 19:00 мск).

8 декабря
«Крылья Советов» – «Урал» (Самара, 14:00 мск)
«Сочи» – «Рубин» (Сочи, 16:30 мск)
«Спартак» – «Ростов» (Москва, 19:00 мск).

После 18 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.

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